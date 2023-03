Regno Unito: "Times", ministro Finanze Hunt intenzionato a prorogare i sostegni alle bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro britannico delle Finanze, Jeremy Hunt, sarebbe pronto a estendere la cosiddetta "garanzia sul prezzo dell'energia", il sostegno alle famiglie messo a punto dal governo contro il caro bollette. Lo riferisce il quotidiano "The Times" citando fonti riservate. Secondo il giornale, la misura verrebbe applicata per altri tre mesi rispetto a quanto inizialmente previsto, per consentire ai prezzi all'ingrosso di scendere a sufficienza. Un portavoce del Tesoro ha precisato che per il momento non è stata presa alcuna decisione.(Rel)