Migranti: Caramanica (Rea), sconvolti e addolorati per tragedia del mare a Crotone

- quanto accaduto negli scorsi giorni nelle acque di Steccato di Cutro, dove un tragico naufragio ha causato la morte accertata, al momento, di 67 persone e un numero ancora imprecisato di dispersi "ci lascia sconvolti e addolorati. Una vera e propria tragedia del mare che deve far riflettere seriamente tutti gli enti competenti sulle precarie politiche migratorie in atto in Europa e in Italia". Lo dichiara, in una nota, la segretaria nazionale del partito Rivoluzione ecologista animalista, Gabriella Caramanica. "Politiche, purtroppo, non ancora efficaci e assolutamente non in grado di tutelare le migliaia di migranti che rischiano la vita quotidianamente per scappare da fame, guerre e povertà - prosegue Caramanica -. In questo delicato e complesso contesto, dunque, reputiamo illogiche e fuori luogo le recenti dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che non dimostra alcun buonsenso istituzionale e alcun rispetto per le vittime del naufragio: un comportamento da condannare e che, a nostro giudizio, non può che condurre alle dimissioni immediate di Piantadosi. Al contempo, attendiamo una presa di posizione da parte del premier Meloni, ancora piuttosto silente sulla vicenda. Ringraziamo, invece, il presidente della Repubblica Mattarella che nelle scorse ore si è recato a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio".(Com)