Lavoro: Lusetti (Legacoop), la politica delle quote rosa a lungo andare rischia di diventare una gabbia

- La politica delle quote rosa a lungo andare "rischia di diventare una gabbia anziché un punto di partenza”. Lo ha detto il presidente di Legacoop, Mauro Lusetti, al congresso nazionale di Legacoop. Lusetti ha aggiunto che il “numero delle dirigenti donne è ancora basso in rapporto al numero di donne impegnate nelle cooperative”. Il presidente di Legacoop ha spiegato che “determinante è lo sviluppo delle infrastrutture sociali esterne all’impresa in grado di rendere effettiva la possibilità di assumere impegni, senza per questo rinunciare alla maternità o alla cura della famiglia”. (Rin)