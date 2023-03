Roma: Morlacchi-Olivieri (Pd), con Gualtieri Capitale ha una vera politica della casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Gualtieri "ha varato un nuovo Piano Casa che contrasti la cronica emergenza abitativa di Roma, trascurata e ignorata per quasi vent'anni, andando incontro a quelle famiglie e a quei cittadini che versano in condizioni di fragilità grazie a tre diverse linee di azione: l'acquisto di nuovi alloggi per far fronte alle situazioni più emergenziali, il recupero e l'autorecupero del patrimonio presente (tra cui l'acquisizione e la ristrutturazione dello Spin Time), e la realizzazione di un Osservatorio della condizione abitativa e di un'Agenzia sociale per l'abitare". Lo dichiarano, in una nota, il vicepresidente del Municipio Roma VII, Marcello Morlacchi, e il vicepresidente della commissione Lavori pubblici, aree verdi e alberature stradali, patrimonio e valorizzazione dei beni comuni del Municipio Roma VII, Alessandro Olivieri. "Finalmente abbiamo vere politiche sulla casa che Roma aspettava da anni e che oggi, in perfetta continuità con quanto già fatto dal Sindaco e dall'Assessore Zevi nello scorso anno, vengono messe in campo per dare risposte concrete e dignità a chi ne ha bisogno", concludono Morlacchi e Olivieri. (Com)