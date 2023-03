Auto: Gava, voto Ue rinviato segnale importante, transizione sia guidata da buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rinvio a data da destinarsi in Europa del voto sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035 è un segnale importante. Evidentemente comincia a fare breccia la posizione dell'Italia sull'insostenibilità di una deadline così ravvicinata per riconvertire un intero comparto strategico per la nostra economia e l'occupazione. La transizione sia graduale e guidata da buonsenso". Lo dichiara il viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Vannia Gava. (Rin)