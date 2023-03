Veneto: Zaia plaude a buoni risultati di ospedale Treviso in cura tumori al fegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato ottenuto dall'ospedale di Treviso sottolinea il ruolo "rilevante" della Sanità veneta nel panorama nazionale. Lo ha affermato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, commentando i risultati ottenuti dalla struttura trevigiana che, secondo i dati diffusi dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel 2021 si è posizionata al quarto posto in Italia per numero totale di interventi eseguiti per la patologia tumorale maligna del fegato e, fra 2019-2021 al secondo posto per la miglior sopravvivenza a trenta giorni dall' intervento chirurgico. "Mi felicito col professor Zanus, tutti gli specialisti e gli operatori trevigiani impegnati in questo settore - ha concluso Zaia -. Una grande dimostrazione di capacità clinica, quindi, ma anche di organizzazione multidisciplinare a beneficio dei cittadini. Al di là dei numeri in questi dati c'è un messaggio per il paziente: di fronte ad una malaugurata eventualità c'è modo di essere seguiti da personale che sa fare egregiamente il suo lavoro". (Rev)