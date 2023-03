Sardegna: delitto nelle campagne del Nuorese, 55enne uccide il fratello a martellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ucciso il fratello al termine di una lite avvenute nell'azienda di famiglia nelle campagne di Bitti, nel Nuorese. Protagonista della vicenda è il 55enne Giuseppe Pittalis che, dopo aver aver ucciso a colpi di martelli il fratello Giorgio, 61 anni, si è consegnato ai Carabinieri della compagnia di Bittil, giunti sul posto insieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Nuoro e al personale medico del 118. Sul posto anche il medico legale e il magistrato di turno. Il delitto si è consumato all'alba, in località Sae Lussu, in aperta campagna ed è stato scoperto alcune ore fa. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto all’interno dell’azienda di famiglia e quali siano le cause scatenanti. I due sicuramente hanno iniziato a discutere e poi la lite è degenerata. L'arma usata per uccidere Giorgio Pittalis è stata rinvenuta dai carabinieri. (Rsc)