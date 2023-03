Fvg: Fedriga, regione può favorire nuove relazioni con Paesi dell’Est e Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia può svolgere un ruolo utile per favorire nuove opportunità economiche e fare da raccordo con alcuni Paesi dell'Est e dei Balcani. Lo ha detto a Udine il presidente del Friuli Venezia Giulia, intervenendo oggi alla seconda giornata del forum "Open Dialogues for Future", ideato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine assieme a The European House-Ambrosetti, per approfondire le dinamiche geopolitiche e geoeconomiche innescate dal conflitto in Ucraina. La situazione internazionale, secondo Fedriga, condiziona lo sviluppo economico anche del Friuli Venezia Giulia, ma crea al contempo delle opportunità per la regione che, “utilizzando la storia del nostro territorio e la capacità nel tessere rapporti”, può “favorire un nuovo approccio e nuove relazioni con quelle aree geografiche”. Il presidente della Regione ha poi sottolineato la necessità di lavorare sulla programmazione e su una politica capace di “dare continuità alle scelte, indipendentemente dai governi che si susseguono”, superando la logica "l'ho fatto io" a favore del raggiungimento del risultato. (Frt)