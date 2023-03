San Siro: Pizzul (Pd) a Nova, intervento del sindaco preoccupa, si va verso un tema di non adeguata gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi preoccupa un intervento di questo tipo perché vuol dire che la situazione non dico che sia fuori controllo, ma sta scivolando verso un tema di non adeguata gestione". Lo ha detto a Nova l'ex capogruppo del Partito democratico, Fabio Pizzul, parlando del futuro dello stadio di San Siro commentando il podcast di del sindaco Giuseppe Sala che ha ricordato come anche una parte della maggioranza di centrosinistra non abbia mai voluto il nuovo stadio. “Io credo che , almeno la parte del Pd, che si era espressa in maniera critica - ha proseguito - volesse maggiore chiarezza sulla modalità con cui l'intera area attorno a San Siro potesse essere recuperata, perché la sensazione che su questo progetto prevalessero degli interessi immobiliari e commerciali rispetto a un interesse pubblico per l'intero quartiere è arieggiata parecchio”. “Questo deriva, secondo me, anche dal fatto che c'è stata un po' di timidezza, almeno all'inizio, a creare un dibattito pubblico – ha spiegato - che mi è sembrato più sopportato che realmente promosso nell'interesse di un progetto che potesse essere realmente sostenibile per tutti”. (Rem)