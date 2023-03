Grecia: allarme bomba nella sede della compagnia ferroviaria Hellenic Train

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un allarme bomba ha interessato questa mattina la sede della società di trasporto ferroviario Hellenic Train, in Grecia. Come reso noto dal quotidiano greco "Kathimerini", un ignoto ha chiamato gli uffici della compagnia affermando che era stato piazzato un ordigno. La polizia ellenica è stata immediatamente allertata ed è intervenuta sul posto per le verifiche. Dagli accertamenti non è stato riscontrato nulla di sospetto e l'allarme è così rientrato. (Gra)