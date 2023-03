Ue: Eurostat, commercio Europa-Russia in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio fra Ue e Russia ha subito forti ripercussioni dallo scoppio della guerra in Ucraina. Considerando i valori destagionalizzati, sia le esportazioni che le importazioni fra Ue e Russia sono scese notevolmente al di sotto dei livelli precedenti l'inizio della guerra in Ucraina. La quota della Russia nelle importazioni extra-Ue è scesa dal 9,5 per cento al 4,3 per cento tra febbraio e dicembre 2022. Nello stesso periodo, la quota della Russia nelle esportazioni totali extra-Ue è scesa dal 4 al 2 per cento. Lo si apprende da dati Eurostat. Secondo i dati pubblicati, il deficit commerciale dell'Ue con la Russia ha raggiunto un picco di 18,2 miliardi di euro nel marzo 2022, per poi diminuire progressivamente fino a 6,0 miliardi di euro nel dicembre 2022. Il valore delle importazioni dalla Russia è diminuito invece del 53 per cento, passando da 21,8 miliardi di euro nel marzo 2022 a 10,3 miliardi di euro nel dicembre dello stesso anno. (segue) (Beb)