Veneto: Giunta approva aggiornamento Piano sanità pubblica regionale per Covid-19

- La Giunta regionale veneta ha approvato un aggiornamento al Piano di sanità pubblica denominato “Aggiornamento e rimodulazione delle strategie di gestione e controllo della Pandemia Covid-19”. "I nostri tecnici – ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin – hanno basato le premesse sull'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato dalla circolazione diffusa di Sars-CoV-2 sul territorio con un impatto meno significativo in termini di malattia rispetto alle precedenti fasi pandemiche. La guardia non può ancora essere abbassata e non lo stiamo facendo". Per quel che riguarda i programmi di screening per la ricerca del virus – si legge in una nota –, le aziende sanitarie avranno il compito di definire le modalità e la frequenza in base al reparto o all'ambito lavorativo. Per i lavoratori nelle strutture socio sanitarie, sarà il medico competente a decidere la periodicità dei test, mentre per gli ospiti sarà invece effettuato un tampone con l'insorgere dei sintomi. Il nuovo Piano sottolinea come “la sfera relazionale-affettiva rappresenti, soprattutto nello scenario attuale, un importante fattore che deve essere considerato nella pianificazione delle congrue modalità di accesso e di permanenza nella struttura di familiari/visitatori. La pianificazione delle visite dovrà tenere in debita considerazione non solo i bisogni clinico-assistenziali-terapeutici dell'ospite/paziente ma anche quelli psicologici, affettivi e di supporto”. (Rev)