San Siro: Pizzul (Pd) a Nova, lo stadio Meazza rischia di rimanere come un problema per la città

- Lo stadio di San Siro rischia di rimanere come una cattedrale vuota e questo Milano non può permetterselo visto che il mantenimento del Meazza costa 10 milioni di euro l'anno, oltre al fatto che metterebbe a rischio la riqualificazione del quartiere. Lo ha detto a Nova l'ex capogruppo del Partito democratico, Fabio Pizzul, parlando del futuro dello stadio di San Siro. “Creare le condizioni perché il Milan vada da una parte, l'Inter dall'altra e San Siro rimanga lì come un problema per il Comune di Milano – ha spiegato - è molto preoccupante. Io credo che una soluzione per quell'area ci debba essere e temo che questi sviluppi in ordine sparso di Milan e Inter vadano a pregiudicare l'intero progetto”. Pizzul ha poi sottolineato di essere “preoccupato perché la zona di San Siro e lo stadio Meazza rischiano di rimanere come un problema per la città. Se le due squadre principali di Milano dovessero restare nell'ottica di abbandonarlo, San Siro rischia di essere una cattedrale vuota e questo Milano non può permetterselo, perché senza calcio puntando solo su altri tipi di eventi, credo sia difficile reggere uno stadio che, solo per la gestione, costa circa 10 milioni di euro l'anno”. “È uno sviluppo che davvero lascia molto molto perplessi. Probabilmente nasce dal fatto che le squadre, sulle cui proprietà bisogna ancora fare chiarezza, soprattutto sul fronte Inter, abbiano il fattore tempo come un elemento che ritengono non essere stato preso in considerazione a sufficienza in tutta questa vicenda”, ha concluso. (Rem)