© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'La nostra rabbia è energia rinnovabile'. In piazza oggi i giovani di 'Fridays for future' ci ricordano l'urgenza e l'importanza di unire le lotte per una società migliore: giustizia climatica e sociale, eco transfemminismo, antifascismo e impegno per la pace. Non c'è più tempo, il momento è adesso". Lo scrive su Twitter Chiara Braga, deputata del Partito democratico e segretaria di presidenza della Camera. (Rin)