Covid: Fregolent (Azione-Iv), italiani hanno diritto a verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è in corso l'indagine della Procura, ma in questi anni, in Parlamento, Italia viva ha chiesto a più riprese che venisse istituita una commissione d'inchiesta per fare luce sulla gestione della pandemia, dall'acquisto di mascherine e ventilatori dalla Cina alla missione della Russia durante il governo Conte. Ora nessuno può tirarsi indietro sull'istituzione di una commissione, è un atto dovuto nei confronti dei familiari delle vittime, ma è anche un'operazione verità a cui gli italiani hanno diritto". Lo ha dichiarato a Skytg24 la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe. (Rin)