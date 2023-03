Monza: dopo lo stop per la pandemia il 15 aprile tornano le "Pulizie di primavera"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna dopo lo stop della pandemia la nuova edizione di "Pulizie di primavera", in programma per sabato 15 aprile: la giornata di impegno civico da anni coinvolge migliaia di persone – tutti volontari – in un appuntamento ormai atteso, all'insegna del "prendersi cura di Monza". Giunta alla 8° edizione, la manifestazione – sospesa dal 2020 - coinvolge intere famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici impegnati nei vari "cantieri" sparsi per la città. "Prendersi cura insieme dei luoghi pubblici della città è un gesto che aiuta a vivere il rapporto con le 'cose pubbliche' come un bene anche personale – spiega il Sindaco Paolo Pilotto – Invito tutti a partecipare per riscoprire il valore di condividere un obiettivo e una soddisfazione comune: donare qualche ora del proprio tempo e rafforzare il legame, anche affettivo, con la propria città". Tutti possono partecipare: scuole, associazioni sportive e culturali, gruppi di amici, per rendere ciascuno protagonista di questo importante appuntamento civico.Partecipare è facile: basta scegliere online uno dei cantieri individuati e comunicare la propria disponibilità attraverso il modulo compilabile direttamente on line. L'Amministrazione comunale fornirà tutto il materiale necessario. Fondamentale sarà l'apporto degli sponsor che, sostenendo il progetto, potranno anche finanziare l'acquisto dei materiali necessari. Per questo l'Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso pubblico che scadrà il 14 marzo per la Fornitura di beni e servizi (Com)