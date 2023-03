Tunisia: movimento islamico Ennahda smentisce arresto del capo Chtourou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamico tunisino Ennahda ha smentito la notizia dell’arresto del suo capo, Sadok Chtourou, per mano degli agenti dell’Unità antiterrorismo di Bouchoucha, nella periferia sud-occidentale di Tunisi. La notizia era stata data da Ennahda, in un comunicato stampa pubblicato ieri sera, in cui ma si condannava l’arresto di “un combattente che ha trascorso la sua vita a lottare contro la tirannia”, senza fornire dettagli sui motivi dell’arresto, definito parte di una campagna del governo contro gli oppositori politici. Questa mattina, un nuovo comunicato stampa del movimento, citato dall’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”, riferisce che ieri sera, fuori dall’abitazione di Chtourou, si è registrata la presenza di agenti della sicurezza, ma che non c’è stato nessun arresto. (Tut)