Libano: coordinatrice Onu Wronecka, i libanesi meritano un’agenda di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’agenda di riforme incentrata sulle persone è quello di cui i libanesi hanno bisogno e che si meritano. Lo ha dichiarato la coordinatrice delle Nazioni Unite per il Libano, Joanna Wronecka, su Twitter. "All'ombra del peggioramento delle sfide economiche e sociali che il Libano deve affrontare, l'espansione delle reti di sicurezza sociale, la riduzione della povertà e la sicurezza alimentare sono più urgenti che mai per proteggere le categorie più vulnerabili della società", ha spiegato Wronecka. Ieri sera, il ministero degli Affari sociali del Libano ha annunciato in un comunicato di aver prorogato di sei mesi l’ammortizzatore sociale di emergenza noto come “Aman” e finanziato dalla Banca mondiale. Il ministro uscente degli affari sociali, Hector Hajjar, ha aggiunto che questo programma di rete di sicurezza sociale di emergenza ha fornito un sostegno economico mensile a 76 mila famiglie nel Paese durante il 2022. "I benefici per queste famiglie saranno estesi per sei mesi e riceveranno un pagamento unico per i mesi di gennaio e febbraio 2023, a partire dal 15 marzo", si legge nella nota del ministero. La profonda crisi economica in cui è precipitato il Libano dal 2019 pone ora oltre l'80 per cento della popolazione al di sotto della soglia di povertà.(Lib)