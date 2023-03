Sardegna: GdF Sassari, affitti in nero, scoperti circa un milione di redditi non dichiarati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel corso dell'anno 2022, i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Sassari hanno intensificato le attività a contrasto degli affitti "in nero", scoprendo circa un milione di euro di redditi non dichiarati al fisco e oltre 10 mila euro di imposta di registro evasa in 72 distinti interventi ispettivi. Sotto la lente delle Fiamme Gialle sono finiti i soggetti a maggior rischio di pericolosità fiscale, cosa che ha permesso di scoprire irregolarità in oltre il 90 per cento dei casi. Gli approfondimenti svolti nel settore hanno infatti consentito di individuare diverse persone, residenti in vari comuni della provincia, che risultavano titolari di immobili concessi in locazione ad altri soggetti o imprese e che non sono stati in grado di fornire ai finanzieri alcun documento fiscale, oppure hanno esibito semplici accordi scritti privi della prevista registrazione all'Agenzia della Entrate. (segue)