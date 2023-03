Sardegna: GdF Sassari, affitti in nero, scoperti circa un milione di redditi non dichiarati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molteplici poi sono stati i casi di contratti di locazione regolarmente stipulati e registrati, ma che i proprietari omettevano di indicare, in tutto o in parte, al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. L’attività investigativa delle Fiamme Gialle si è rivolta verso immobili che vanno dai diffusi bilocali ai fabbricati ad uso commerciale o di deposito, fino a prestigiosi immobili che vengono affittati per importi considerevoli. I controlli hanno interessato principalmente i comuni di Sassari, Olbia, Porto Torres, Tempio Pausania, Valledoria, Trinità d’Agultu, Ozieri, Sorso, Sennori, Santa Teresa Gallura, La Maddalena, Castelsardo e Stintino. L’attenzione dei finanzieri si è rivolta in modo particolare alle località costiere caratterizzate da forte vocazione turistica, ormai in ripresa dopo il periodo pandemico. (Rsc)