Tlc: Open Fiber, al via lavori Piano Italia 1 giga a Offengo, si allarga rete ultraveloce

- Sono più di 500 i numeri civici che saranno connessi ad Offanengo e che doteranno cittadini, imprese, scuole e uffici pubblici di una rete ultraveloce innovativa, sicura e sostenibile nell’ambito del Piano Italia 1 Giga. La Lombardia è, infatti, coinvolta nel progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso il bando indetto da Infratel. L’iniziativa riguarda le zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s, che in gran parte coincidono con le cosiddette aree grigie. ll progetto di Open Fiber per la posa dei cavi in fibra ottica nell’area - si legge in una nota - prevede la realizzazione di 30 km di rete con circa il 70 per cento di riutilizzo di infrastrutture già esistenti limitando così i disagi per i cittadini. In particolare, il bando nella regione Lombardia prevede complessivamente il collegamento di 397.008 civici in 1.132 comuni. (segue) (Com)