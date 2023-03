Imprese: Banca Progetto lancia il servizio di factoring per le Pmi italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Progetto S.p.A., challenger bank specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha presentato ieri alla comunità finanziaria la nuova linea di prodotti factoring, in occasione della prima tappa del roadshow “Il nuovo scenario del factoring in Italia”, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Erano presenti all’evento per Banca Progetto l’Amministratore Delegato Paolo Fiorentino, il Responsabile della Divisione Imprese Giuseppe Pignatelli, il Responsabile BU Factoring Giorgio Graziani; hanno partecipato inoltre come speaker Fausto Galmarini, Presidente di Assifact e Federico Caniato, direttore dell’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico. Negli ultimi mesi Banca Progetto ha selezionato le migliori risorse per sviluppare la nuova gamma di offerte factoring: pro-soluto a titolo definitivo, pro-soluto parziale, pro-solvendo. Grazie al nuovo strumento finanziario, le aziende potranno cedere alla Banca il credito vantato verso i propri clienti, siano essi privati o Pubblica Amministrazione, incassando con largo anticipo la somma e potendo quindi avere subito a disposizione la liquidità. Il factoring è quindi uno strumento formidabile per contribuire al rafforzamento della solidità finanziaria e del circolante delle imprese. (segue) (Com)