Imprese: Banca Progetto lancia il servizio di factoring per le Pmi italiane (2)

- Per Banca Progetto, dopo l’esperienza con il lending a medio e lungo termine e con la cessione dei crediti Iva successivamente, è stato naturale arricchire il proprio portafoglio prodotti con il factoring, con la certezza che si possano trarre importanti benefici da questo nuovo prodotto. Tutto ciò, in coerenza con l’approccio che fino a ora ha contribuito al successo della Banca: offrire un servizio di eccellenza, ascoltando i bisogni delle imprese per poter creare servizi personalizzati, di elevata qualità, con il supporto di una rete professionale e di processi industriali altamente digitalizzati. Come ha sottolineato Giuseppe Pignatelli, responsabile della divisione Imprese di Banca Progetto, “Il segmento delle PMI è tipicamente presidiato con un’offerta di operatività pro solvendo, con tempi di servizio non in linea con le esigenze delle imprese. Il focus principale di Banca Progetto sono le operazioni con un turnover medio a partire da circa 1,2 milioni di euro, che, a oggi, rappresenta una dimensione meno appetibile per le altre banche che operano su questa tipologia di prodotto”. (segue) (Com)