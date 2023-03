Imprese: Banca Progetto lancia il servizio di factoring per le Pmi italiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Banca Progetto si inserisce in un mercato dove sono già riconosciute le nostre capacità digitali, sperimentate sia con il lending tradizionale sia con l’acquisto dei crediti fiscali; è un modello industrializzato di origination che fa leva su una forte digitalizzazione dei processi interni e di interazioni con la clientela, al fine di competere per acquisire una posizione di leadership nel servizio alle PMI”, ha aggiunto Giorgio Graziani, Responsabile BU Factoring e Crediti Fiscali. Paolo Fiorentino, amministratore delegato, ha concluso il convegno rilevando che “in un contesto economico come quello che stiamo vivendo, il factoring rappresenta uno strumento particolarmente efficace, poiché è in grado di assorbire le tensioni di capitale circolante collegate all'aumento dei prezzi delle materie prime, garantendo l’accesso a una fonte di liquidità rapida e flessibile ed inoltre mette in sicurezza e rende sostenibile la filiera”. (Com)