Bielorussia: premio Nobel Bialiatski condannato a dieci anni di reclusione

- Il vincitore del premio Nobel per la pace bielorusso, Ales Bialiatski, è stato condannato oggi dal tribunale di Minsk a dieci anni di reclusione. A renderlo noto l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il procedimento penale nei confronti di Bialiatski e di altri fondatori dell'organizzazione per la tutela dei diritti umani Viasna, non riconosciuta dalle autorità bielorusse, è stato avviato lo scorso gennaio. Bialiatski, così come Valentin Stefanovich, Vladimir Labkovich e Dmitrij Soloviev, sono stati accusati di contrabbando e organizzazione di azioni "che hanno gravemente violato l'ordine pubblico", nonché di "partecipazione attiva" a questi fatti. Secondo "Ria Novosti", gli altri imputati sono stati condannati a pene che vanno dai sette ai nove anni di reclusione. (Rum)