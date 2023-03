Montenegro: candidato presidenziali Mandic (Nsd) conferma di avere la cittadinanza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito Nuova democrazia serba (Nsd), Andrija Mandic, che si è candidato alle elezioni presidenziali in Montenegro, ha dichiarato di avere la cittadinanza serba, "ottenuta legalmente", ma di non aver mai avuto la "residenza, il passaporto o la carta d'identità della Serbia". "Ho la cittadinanza serba, cosa completamente legale e che non è in conflitto con la Costituzione o con alcuna legge del Montenegro", ha detto Mandic al quotidiano montenegrino "Vijesti". Il leader politico ha affermato che nei prossimi giorni, quando sarà convocato al ministero degli Interni, "chiarirà completamente il caso". Mandic ha infine affermato che aveva già la cittadinanza serba quando ha partecipato alle elezioni presidenziali nel 2008, ma che nessuno allora aveva creato dei problemi.(Seb)