Ambiente: in migliaia a Roma contro cambiamento climatico, “guerra distrugge pianeta”

- Striscioni, visi dipinti e megafoni. In migliaia, soprattutto giovanissimi, si sono dati appuntamento questa mattina in piazza della Repubblica a Roma per protestare contro il cambiamento climatico. “Capitalismo e guerra distruggono il pianeta”, recita uno striscione. “Eni, gas e luce leva la maschera”, è un altro. La manifestazione è indetta dal movimento ambientalista Fridays for future che oggi ha fatto scendere gli attivisti in più di 50 piazze d’Italia per porre l’attenzione sui temi della transizione ecologica e della decarbonizzazione. (segue) (Rer)