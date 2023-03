Ambiente: in migliaia a Roma contro cambiamento climatico, “guerra distrugge pianeta” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cartonato di un cane a sei zampe sovrasta una montagna di soldi all’angolo con via delle Terme di Diocleziano. “Una provocazione per smascherare le politiche di green washing che vediamo nelle aziende capitalistiche”, spiega un manifestante. “Aziende - aggiunge - che si riempiono la bocca di una ecosostenibilità dedita invece al profitto”. Al governo “chiediamo misure radicali per finanziare comunità energetiche rinnovabili - ha concluso -. Investire in città che oggi sono invivibili, in trasporto pubblico e ciclabili per favorire la decarbonizzazione. Ci aspettiamo da tutti i partiti, soprattutto quelli che si dichiarando di sinistra, un cambio radicale”. Il corteo partirà a breve da Piazza della Repubblica e raggiungerà Porta San Giovanni. (Rer)