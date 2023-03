Imprese: Alleanza Assicurazioni e Aief insieme per diffondere cultura finanziaria e assicurativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato a Milano l’accordo tra Alleanza Assicurazioni, compagnia di riferimento delle famiglie italiane, e Aief (Associazione italiana educatori finanziari) per diffondere la cultura finanziaria e assicurativa sul territorio, a supporto delle famiglie e delle comunità. Prosegue così l’impegno della compagnia a supporto della diffusione dell’educazione sui temi di investimento, risparmio, previdenza e protezione, pilastro centrale del Piano nazionale di educazione finanziaria e assicurativa di Alleanza. Dopo il lancio di Edufin Index, il primo Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, la compagnia conferma il proprio impegno con due distinte iniziative volte ad aumentare la sensibilità degli italiani su questi temi. Oltre a questo accordo sottoscritto con Aief, prende il via il nuovo concorso online “Edufin ti premia”. Le due iniziative hanno la finalità di coinvolgere maggiormente la comunità, nella convinzione che l’educazione finanziaria e assicurativa sia una leva per equità sociale e benessere della popolazione. L’accordo con Aief, per la prima volta nel settore assicurativo, consente a 1.500 consulenti assicurativi di Alleanza, che ne abbiano i requisiti, di iscriversi al registro degli educatori finanziari professionisti. I consulenti, che si sono distinti come top performer per la loro attività professionale nella diffusione dei contenuti educativi sui social media, avranno un vero e proprio “patentino” e saranno iscritti al registro degli educatori finanziari Aief: un valore aggiunto per la loro professionalità e il loro ruolo che li conferma un punto di riferimento per la comunità e i clienti. “Da sempre Alleanza cresce al fianco delle famiglie italiane, interpretando i bisogni del contesto socio-economico”, ha dichiarato Claudia Ghinfanti, responsabile marketing di Alleanza Assicurazioni. “La nostra Compagnia – ha sottolineato – è impegnata da anni in questo ambito, con investimenti, persone e competenze che hanno portato allo sviluppo del Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa di Alleanza”. “L’accordo con Aief conferma gli impegni presi e valorizza il ruolo sociale, informativo e formativo dei nostri consulenti finanziari “smiler” che ogni giorno, anche attraverso la loro attività sui social, sensibilizzano comunità e famiglie italiane contribuendo a decisioni più consapevoli, perché riteniamo che un risparmiatore più informato possa fare scelte più oculate”, ha concluso la responsabile marketing di Alleanza Assicurazioni. (segue) (Com)