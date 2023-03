Imprese: Alleanza Assicurazioni e Aief insieme per diffondere cultura finanziaria e assicurativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nunzio Lella, presidente esecutivo Aief ha invece affermato: “Divulgare le buone prassi economiche, finanziarie e assicurative è linfa vitale e humus necessario per la crescita di ogni paese. Le attività di educazione finanziaria, dall’alfabetizzazione fino alle conoscenze più elevate, sono lo strumento fondamentale che aiuta il cittadino ad affrontare consapevolmente le scelte finanziarie importanti della propria vita. Aief svolge su tutto il territorio nazionale attività di educazione finanziaria grazie i suoi associati che con passione e dedizione svolgono il loro compito. Siamo felici e onorati di aver intrapreso questo accordo con una delle più importanti compagnie italiane, Alleanza, che con grande lungimiranza e attenzione al problema dimostra concretamente di voler prendere “parte attiva” al progresso del Paese coinvolgendo nel progetto un team di top consulenti finanziari “smiler”. Quest’ultimi presto diventeranno Educatori finanziari Aief e potranno così contribuire “in prima linea” al progresso della collettività grazie a questa “missione” sociale, etica e sostenibile. Ci onora infine annoverare altri professionisti di valore iscritti al nostro registro, a cui porgo con gioia il mio personale benvenuto certo che insieme faremo un ottimo lavoro”, ha concluso il presidente esecutivo Aief. Alleanza, nel 125mo anniversario dalla sua fondazione, ha poi voluto lanciare un ulteriore strumento educativo: il concorso online “Edufin ti premia”, finalizzato alla diffusione della cultura finanziaria e assicurativa, in questo caso attraverso un gaming. Un modo smart per coinvolgere i ragazzi e le famiglie e sensibilizzarli sui temi di investimento, risparmio, previdenza e protezione. Dal 27 febbraio al 26 marzo, collegandosi al sito Alleanza.it, sarà possibile partecipare ai quiz che ogni settimana mettono alla prova le conoscenze in ambito edufin con la possibilità di vincere oltre 1.500 premi in instant win e di partecipare all’estrazione finale. Alleanza ha, infatti, varato a febbraio 2020 un Piano nazionale di educazione finanziaria e assicurativa, articolato in seminari gratuiti che in questi anni hanno registrato oltre 270 mila partecipanti in oltre 800 eventi, divisi tra Protection day, Investment day e Previdenza day. Inoltre, nel 2022 Alleanza ha rafforzato il piano editoriale sui canali social per promuovere la cultura finanziaria e assicurativa e sensibilizzare le persone su questi temi che hanno raggiunto oltre 80 milioni di contatti. Non solo, la Compagnia partecipa ogni anno al mese dell’Educazione finanziaria con un ciclo di eventi rivolti a giovani studenti, famiglie e risparmiatori per rafforzare la consapevolezza su temi assicurativi, previdenziali e di gestione finanziaria. Tutto ciò permette di dare un contributo alla sostenibilità del Paese, che è fanalino di coda in Europa in termini di cultura finanziaria, e «fare bene impresa», altro mantra di Alleanza, a cui si aggiunge la capacità di dare stabile occupazione e di offrire ai giovani un percorso professionale di crescita fatto di formazione. (Com)