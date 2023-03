Torino: corteo Fridays for future, proteste contro Regione su gestione siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Fridays for future sono tornati in strada per sensibilizzare sull'emergenza climatica. In migliaia hanno percorso le vie del centro storico sfilando anche in piazza Castello dove si è svolta una protesta simbolica contro la Regione Piemonte. Un gruppo di attivisti ha sparso del pesce fresco davanti alla sede istituzionale della Regione e ha srotolato uno striscione con su scritto 'Regione Piemonte? Un pesce fuor d'acqua contro la siccità'. (Rpi)