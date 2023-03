Imprese: Spagna, nel 2022 per Cepsa utile di 1,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, la compagnia petrolifera spagnola Cepsa ha ottenuto un utile di 1,1 miliardi di euro, il 66,4 per cento in più rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferito in un comunicato, questo risultato è dovuto all'aumento dei prezzi del greggio e del gas naturale in un contesto di ripresa della domanda e di restrizioni dell'offerta sul mercato. Il margine operativo lordo (Ebitda) ha raggiunto i 2,9 miliardi di euro, il 62 per cento in più su base annua. Il gruppo prevede di raddoppiare gli investimenti tra il 2023 e il 2025, superando i 3,6 miliardi di euro, di cui oltre il 50 per cento sarà destinato ad attività sostenibili. Questo importo rappresenta un aumento del 93 per cento rispetto agli investimenti effettuati dall'azienda negli ultimi tre anni. Il contributo fiscale totale di Cepsa ha raggiunto i 6,6 miliardi di euro, di cui il 71 per cento in Spagna. Nel Paese iberico, la compagnia pagherà l'imposta straordinaria applicata alle società energetiche in base ai loro ricavi nel 2022, che nel caso di Cepsa ammonterà a circa 325 milioni di euro. (Spm)