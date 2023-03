Russia: Cremlino, nessuna decisione su legge marziale nelle regioni al confine con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe non hanno preso la decisione di introdurre la legge marziale nelle regioni al confine con Ucraina. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Le sue parole giungono a seguito delle dichiarazioni del leader ceceno, Ramzan Kadyrov, che aveva suggerito ieri in un messaggio su Telegram di introdurre la legge marziale dopo l'incidente dei sabotatori ucraini a Brjansk. "Questa è la prerogativa del presidente della Federazione Russa (Vladimir Putin). Pertanto, ora non è stata presa questa decisione", ha detto Peskov. (Rum)