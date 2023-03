Albania: programmata per oggi a Tirana protesta dell’opposizione contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ programmata per oggi a Tirana, in Albania, una manifestazione di protesta organizzata dalla forza d’opposizione Partito democratico (Dp). Come reso noto dall'agenzia di stampa "Ata", è previsto un presidio davanti alla sede del governo. Il leader del Dp, Sali Berisha, ha dichiarato che l'obiettivo della protesta è ottenere "la caduta del governo". La polizia di Tirana ha comunicato che, al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, gli agenti saranno impegnati lungo il percorso in cui si snoderà la manifestazione. Nelle vie interessate è stato disposto lo stop alla circolazione dei mezzi, oltre che il divieto di parcheggio. La raccomandazione ai cittadini è quella di utilizzare percorsi alternativi.(Alt)