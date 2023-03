Russia: Cremlino, incidente con sabotatori a Brjansk sarà investigato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco dei sabotatori ucraini avvenuto ieri nella regione russa di Brjansk sarà investigato. Come ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, le autorità prenderanno le misure necessarie per impedire che incidenti simili accadano nel futuro. In precedenza, il governatore di Brjansk, Aleksandr Bogomaz, ha denunciato un attacco ucraino, che ha causato due vittime e il ferimento di un bambino. In seguito, il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha detto che i nazionalisti ucraini erano stati respinti nel territorio dell'Ucraina. (Rum)