Clima: De Cristofaro (Avs), in piazza con Fridays for future, ridurre emissioni subito

- "Siamo in piazza al fianco dei ragazzi di Fridays for Future per un cambio di rotta netto nelle politiche ambientaliste. Uno sciopero globale festoso e pacifico che chiede giustizia climatica, sociale ed economica. I ragazzi ce lo stanno 'gridando' da tempo, ma il loro appello è - ad oggi - inascoltato". Lo ha detto il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto, conversando con i giornalisti a margine dello sciopero globale per il clima dei Fridays For Future a Roma. "Siccità, desertificazione, eventi climatici estremi stanno cambiando il nostro pianeta e metteranno a rischio il futuro stesso dei nostri figli. Le risorse naturali sono limitate e l'ecosistema è fragile. Intanto il governo italiano, ambientalista solo a parole e senza alcuna ambizione innovativa, dice no al Regolamento europeo per lo stop di produzione e vendita di auto a benzina e diesel al 2035. Un gravissimo passo indietro. Si devono invece adottare subito politiche per azzerare le emissioni investendo nelle energie rinnovabili, prima che sia troppo tardi, perché è già tardi", ha concluso De Cristofaro. (Rin)