Emirati-Italia: in corso incontro tra Meloni e il ministro dell'Industria al Jaber

- È in corso un incontro in una sala dell’aeroporto internazionale di Abu Dhabi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell’Industria e della tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti e presidente designato della Cop28, Sultan Al Jaber. Uno degli obiettivi della visita è la collaborazione bilaterale in tutti gli ambiti, con particolare riferimento al settore energetico e ambientale. (Res)