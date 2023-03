Roma: controlli nel quartiere Trionfale, 1 arresto e 3 denunce, sequestrate 8 piante marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arresto, tre denunce, sequestrate otto piante di marijuana e materiale per la coltivazione in casa dello stupefacente. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nelle ultime 24 ore nel quartiere Trionfale, a Roma. I militari della stazione Roma Flaminia hanno arrestato un 42enne romano, già sottoposto ai provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in quanto sorpreso nei pressi dell'abitazione della ex compagna in violazione ai prescritti obblighi. Nel corso di posti di controllo alla circolazione stradale, invece, i carabinieri hanno denunciato un 59enne romano trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 19 cm senza giustificato motivo e un 54enne romano trovato alla guida in evidente stato d’ebbrezza alcolica. Denunciato anche un 35enne originario di Frascati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato otto piante di marijuana, dell'altezza di 60 centimetri circa, unitamente a materiale vario per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente. (Rer)