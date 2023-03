Sardegna: Portovesme srl, vertice col Governo, i sindacati chiedono soluzione risolutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si respira aria di grande attesa a Portovesme per l'esito del vertice in videoconferenza di questa mattina fra la sottosegretaria del ministero per le Imprese e il Made in Italy Fausta Bergamotto e i sindacati sulla vertenza Portovesme srl: i quattro operai che nei giorni sono saliti su una ciminiera hanno trascorso la seconda notte a 100 metri d'altezza nonostante pioggia, vento e freddo. I sindacati puntano alla ricerca di una soluzione sulla vicenda dei costi dell'energia che rischia di provocare la perdita di un consistente numero di posti di lavoro in una zona, il Sulcis, con un altissimo tasso di disoccupati. “Auspichiamo non sia solo interlocutorio ma risolutivo”, hanno spiegato in una nota congiunta Emanuele Madeddu (Filctem Cgil), Vincenzo Lai (Femca Cisl) e Pierluigi Loi (Uiltec Uil). La richiesta al Governo è quella di utilizzare tutti gli strumenti per garantire alle attività produttive dell'Isola le stesse opportunità delle altre imprese. Questa mattina davanti alla fabbrica è in corso un sit-in di lavoratori. (Rsc)