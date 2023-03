Clima: Bonelli (Avs) a Global Climate Strike, irresponsabile inazione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo profondamente preoccupati per l'inazione climatica dell'attuale governo. Non solo stiamo assistendo a una serie di no alla modernizzazione e alla transizione ecologica, ma questo governo sta anche cercando di trasformare l'Italia in un hub europeo del gas e di far dipendere il nostro Paese dalle fonti fossili che sono alla base del riscaldamento globale. Questo è un comportamento irresponsabile che causerà solo danni alle future generazioni. Al contrario di questo governo, che si ostina a guardare al passato e non manifesta alcuna intenzione al dialogo con le giovani generazioni, sono presente qui, oggi, al Global Climate Strike di Roma, perché voglio dare il mio supporto alle istanze dei giovani e delle giovani dei Fridays for Future che tornano in piazza per chiedere un futuro sostenibile: ritengo che sia fondamentale ascoltare la loro voce e agire in modo responsabile per garantire loro un futuro, impegnandoci a proteggere il nostro pianeta". Lo ha detto Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, durante la protesta organizzata dai Fridays for Future. (Rin)