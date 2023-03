Imprese: Folgiero (Fincantieri), il nostro futuro parte dall'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in una intervista a "Repubblica" spiega che "il gruppo ha radici nell'industria navalmeccanica ottocentesca e il progetto è evolvere, allungando la vita delle competenze metalmeccaniche con quelle tecnologiche. Si tratta di un'evoluzione, non di una rivoluzione. La nave oggi diventa un sistema, digitale e a zero emissioni". "Il modello di business - continua - punta a integrare sempre più sistemi su uno scafo di acciaio, perché la competitività e la sostenibilità economica saranno date dalla distintività tecnologica. In più Fincantieri può contare su tre business diversi e integrati: la crocieristica, il settore militare e l'offshore. Siamo unici al mondo". Quanto alle emissioni, la corsa è ridurle a zero: "Tutto lo shipping è considerato uno dei settori hard to abate. L'obiettivo è diventare a emissioni zero. Già oggi le nuove navi incorporano soluzioni che, prima di arrivare a quello che esce dal motore, fanno abbassare le emissioni del 33 per cento. Il secondo step avviene in sala macchine, dove con il passaggio alla propulsione a Gnl arriviamo al -55 per cento. La nostra prima grande nave da crociera a gas verrà consegnata a inizio 2024". (segue) (Res)