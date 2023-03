Imprese: Folgiero (Fincantieri), il nostro futuro parte dall'idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma il Gnl comporta ancora emissioni inquinanti: "L'obiettivo dell'azzeramento dei gas serra - osserva l'amministratore delegato - passa da un impegno comune di tutti gli attori dell'ecosistema. Servono nuovi motori e la logistica per i nuovi carburanti da distribuire in banchina. Oggi la tecnologia a Gnl è matura, quella per utilizzare metanolo è in fase di test, fino all'ammoniaca e infine si arriverà all'idrogeno, dove Fincantieri è all'avanguardia. La nostra Nave Zeus è il primo prototipo a propulsione completamente a idrogeno in grado di andare per mare". Quanto al settore militare: "C'è tanta richiesta perché le navi non sono solo mezzi di offesa, ma anche di deterrenza, servono a presidiare le coste, a difendere i cavi sottomarini o le infrastrutture energetiche e vengono impiegate per operazioni di soccorso. Il nostro primo obiettivo è servire la Marina italiana, poi, siamo a disposizione della difesa europea ed esportiamo navi all'estero. L'Europa ha una strategia che punta a rafforzare la difesa e ha già avviato programmi che prevedono la compartecipazione di diverse industrie nazionali". Serve fare sistema per essere competitivi: "Sì, perché nel business militare funziona una logica di piattaforma geopolitica. Per noi, per esempio, è fondamentale il rapporto con Leonardo, con cui abbiamo una joint venture. Serve una collaborazione commerciale profonda, perché fra noie loro c'è complementarità: noi facciamo la nave e loro i sistemi di armamento", ha concluso Folgiero. (Res)