Cina-Russia: ministro Esteri Qin a Lavrov, pronti a cooperare per “pace e sicurezza” globali

- La Cina vuole cooperare con la Russia per mantenere la pace, la sicurezza e lo sviluppo globali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un incontro avuto ieri con l’omologo russo, Sergej Lavrov, a margine della ministeriale Esteri del G20 a Nuova Delhi, in India. “Cina e Russia dovrebbero mantenere gli scambi a tutti i livelli e uno stretto coordinamento tra i rispettivi dipartimenti degli affari esteri”, ha affermato Qin, secondo cui lo sviluppo “sano e stabile” delle relazioni bilaterali ha dettato “un nuovo paradigma nei rapporti tra grandi potenze, e gioca un ruolo importante nella promozione di solidarietà e cooperazione tra i Paesi in via di sviluppo”. I due interlocutori hanno discusso anche gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, rispetto alla quale la Cina ha ribadito sostegno ai negoziati di pace. Qin e Lavrov hanno siglato anche un piano di consultazione tra i rispettivi dicasteri relativo al 2023. (Cip)