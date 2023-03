Migranti: Renzi, regole disumane per colpa dell'M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista al "Giornale" spiega perché la vittoria di Elly Schlein, neo segretaria Pd, è la peggiore notizia per il presidente del M5S, Giuseppe Conte: "Conte ha perso perché adesso non è più solo a rappresentare la sinistra-sinistra. E l'altra persona è una donna, più giovane, più fresca, più strutturata politicamente. Poi che Conte sia la sinistra di questo paese potrebbe far sorridere". "Oggi - continua l'ex premier - ci sono polemiche su Piantedosi per la tragedia di Cutro, e io credo che il ministro abbia sbagliato, a cominciare dal linguaggio utilizzato. Ma parliamoci chiaro: le regole dell'impiego in mare della Guardia Costiera, quelle che oggi la sinistra giudica disumane, le ha cambiate, scritte e firmate l'avvocato Giuseppe Conte". Quanto al terzo polo: "Acceleriamo. A una condizione: che sia una cosa seria e non solo la somma di Azione e Italia viva: deve parlare a popolari, liberali, riformisti, associazionismo. Deve coinvolgere il mondo della cultura, dell'economia, dell'innovazione, non essere solo un'operazione di palazzo. È un progetto affascinante, io ci sto", ha concluso Renzi. (Res)