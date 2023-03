Migranti: Musumeci, chi fugge dai conflitti deve essere accolto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa tragedia, come ha sottolineato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel messaggio di cordoglio, riguarda soprattutto migranti in fuga da zone di conflitto o persecuzioni: "Il migrante che fugge da guerre e persecuzioni ha il diritto di approdare sulle nostre coste nella più assoluta sicurezza e non da 'pegno umano' nelle mani di ignobili criminali. Ma l'auspicio che tutti dobbiamo formulare, senza retorica, è che davvero il Mediterraneo cessi di essere un cimitero senza croci". "Da sola l'Italia . conclude Musumeci - non ce la può fare. Ma sono fiducioso: l'Europa mostra sul tema una inedita attenzione. Il 23 il tema sarà in agenda sul tavolo dei leader, come richiesto da Giorgia Meloni, nel prossimo Consiglio europeo". (Res)