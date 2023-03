Cina-Francia: colloquio ministri Esteri in India, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importanza strategica delle relazioni bilaterali Cina-Francia è ancora più importante nel quadro dei “complessi e profondi cambiamenti” attraversati dal panorama internazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un incontro avuto ieri con l’omologa francese, Catherine Colonna, a margine della ministeriale Esteri del G20 a Nuova Delhi, in India. Cina e Francia sono due Paesi “dotati di influenza globale e due grandi potenze impegnate nella tutela della pace”, ha detto Qin, che ha ribadito l’intenzione di lavorare per far progredire le relazioni bilaterali. (Cip)