Cina-Canada: ministro Esteri Qin nega ingerenze di Pechino nelle elezioni federali

- Le accuse d’ingerenza nelle elezioni federali del Canada rivolte alla Cina sono “completamente false e senza senso”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un incontro avuto ieri con l’omologa canadese, Melanie Joly, a margine della ministeriale Esteri del G20 a Nuova Delhi, in India. La Cina “non ha mai interferito negli affari interni di altri Stati” e invita Ottawa a intraprendere “misure concrete per impedire che pettegolezzi e speculazioni minino le relazioni bilaterali”, ha aggiunto. Qin si è così espresso in relazione alle accuse rivolte alla Cina da diversi politici e dalla stampa canadese, secondo cui Pechino avrebbe influenzato l’esito delle elezioni federali del 2019 finanziando almeno 11 candidati. (Cip)