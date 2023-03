Migranti: Rixi, la sinistra specula ignobilmente sui morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edoardo Rixi, vice ministro dei Trasporti, leghista, in una intervista al "Foglio" dice che "siamo padri e genitori. Credere che ci sia dolo nella tragedia, nel naufragio di Cutro, lo trovo ignobile, squallido e vergognoso". "Nessuno - aggiunge - si permetta di sporcare un corpo di uomini eccezionali e con loro un ministro come Matteo Piantedosi". Le opposizioni parlano di un guasto nella catena di comando e chiedono le dimissioni di Piantedosi: "A differenza di tanti io non politicizzo un corpo dello stato. La Guardia Costiera è il nostro vanto. E' imbarazzante questa doppiezza. Si attacca oggi la Guardia costiera, la stessa che veniva contrapposta, dalla sinistra, agli altri Corpi di polizia. Il gioco era dividere in buoni e cattivi. Oggi i buoni sono diventati cattivi". E invece: "Mi limito ai fatti. Se c'è un governo che ha ha potenziato la Guardia costiera, basta guardare le risorse dell'ultima Finanziaria, quel governo è il governo Meloni. Se c'è un ministro che crede nel valore della Guardia costiera quel ministro è Salvini". "Non abbiamo nulla da rimproverarci o da nascondere - rileva il viceministro - Una cosa è chiedere all'Europa un cambio di passo sull'immigrazione, un'altra sono i salvataggi. Con le nostre mani li avremmo salvati se solo fosse stato possibile", ha concluso Rixi.(Res)