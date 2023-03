Cina-Arabia Saudita: ministro Esteri Qin, Pechino lavorerà per rafforzare scambi al vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare per promuovere gli scambi al vertice con l’Arabia Saudita e lo sviluppo congiunto della Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative). Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un colloquio avuto ieri con l’omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, a margine della ministeriale Esteri del G20 a Nuova Delhi, in India. Il titolare della diplomazia cinese ha espresso la volontà di rafforzare gli scambi soprattutto nei settori dell’energia, del commercio e degli investimenti, ricordando che i summit tenuti dalla Cina con l’Arabia Saudita e con il Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) l'anno scorso hanno inaugurato “un nuovo capitolo” nelle relazioni bilaterali. (Cip)