Cina-India: colloquio ministri Esteri, Pechino invoca cooperazione per risanare legami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e India devono mantenere il dialogo, gestire “adeguatamente le divergenze” e accelerare la ripresa degli scambi bilaterali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un colloquio avuto ieri con l’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a margine della ministeriale Esteri del G20 a Nuova Delhi, in India. I due interlocutori si sono confrontati sulle annose dispute territoriali lungo la frontiera, questione che per la Cina non dovrebbe influenzare il complessivo andamento dei rapporti con Nuova Delhi. Cina e India “vantano ampi interessi comuni” sul fronte della tutela dei diritti umani, degli interessi dei Paesi in via di sviluppo, della cooperazione Sud-Sud e del cambiamento climatico, ha detto Qin, che ha espresso l’intenzione di favorire la ripresa dei voli diretti in entrambe le direzioni "il prima possibile". (Cip)